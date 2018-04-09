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Продажи автомобилей VW выросли до рекордного уровня
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Продажи автомобилей VW выросли до рекордного уровня 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Продажи основного бренда компании Volkswagen выросли в марте до рекордного уровня в 584,7 тыс. автомобилей, увеличив показатель за первый квартал до 1,53 млн автомобилей — самого высокого уровня за период с января по конец марта. Продажи автомобилей марки VW в прошлом месяце выросли на 4,9% по сравнению с мартом 2017 года, чему способствовал рост на всех основных рынках, включая Китай и США, за исключением Германии, где поставки снизились на 0,8%, сообщили в компании. Квартальные поставки в крупнейшем подразделении VW по объемам продаж и доходов выросли на 5,9%, чему способствовал двузначный прирост в США и 8,6-процентное увеличение в Китае, крупнейшем рынке автопроизводителя.
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