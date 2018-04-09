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У «Ямал СПГ» — новый состав совета директоров
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У «Ямал СПГ» — новый состав совета директоров 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Акционеры компании «Ямал СПГ» на внеочередном собрании переизбрали 10 членов предыдущего состава совета директоров.
В их число вошли представители НОВАТЭКа: директор департамента развития бизнеса компании Ирина Ершова, директор департамента финансового планирования и анализа Игорь Колесников, замдиректора юридического департамента Александр Рабинович, директор финансового департамента Сергей Косопкин, директор департамента СПГ-проектов Жан-Марк Ишбия.
Также были переизбраны гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот, представитель Total Вильфрид Вандерсипп, представители китайской CNPC Цзян Ци, Люй Цзин и Дэнг Джингхуа, — сообщает Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на сообщение «Ямал СПГ». Кроме того, акционеры избрали в состав совета директоров нового генерального директора «Тоталь Разведка Разработка Россия». Он заменил в совете бывшего гендиректора этой компании Жака де Буассезона.
«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Его акционерами являются НОВАТЭК (50,1 процента), Total (20 процентов), CNPC (20 процентов) и Фонд Шелкового пути (9,9 процента). В рамках проекта запланировано строительство трех технологических линий мощностью 5,5 млн тонн каждая и одной дополнительной на 1 млн тонн. Производство СПГ на первой технологической линии начали в декабре прошлого года, тогда же с проекта отгрузили первую партию газа.
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