У «Ямал СПГ» — новый состав совета директоров

Акционеры компании «Ямал СПГ» на внеочередном собрании переизбрали 10 членов предыдущего состава совета директоров.

В их число вошли представители НОВАТЭКа : директор департамента развития бизнеса компании Ирина Ершова, директор департамента финансового планирования и анализа Игорь Колесников , замдиректора юридического департамента Александр Рабинович , директор финансового департамента Сергей Косопкин, директор департамента СПГ-проектов Жан-Марк Ишбия.

Также были переизбраны гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот , представитель Total Вильфрид Вандерсипп, представители китайской CNPC Цзян Ци, Люй Цзин и Дэнг Джингхуа, — сообщает Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на сообщение «Ямал СПГ». Кроме того, акционеры избрали в состав совета директоров нового генерального директора «Тоталь Разведка Разработка Россия ». Он заменил в совете бывшего гендиректора этой компании Жака де Буассезона.

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Его акционерами являются НОВАТЭК (50,1 процента), Total (20 процентов), CNPC (20 процентов) и Фонд Шелкового пути (9,9 процента). В рамках проекта запланировано строительство трех технологических линий мощностью 5,5 млн тонн каждая и одной дополнительной на 1 млн тонн. Производство СПГ на первой технологической линии начали в декабре прошлого года, тогда же с проекта отгрузили первую партию газа.