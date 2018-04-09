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«Русал»: у нас все не просто 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Менеджмент "Русала" работает над минимизацией возможных рисков. Об этом сообщила компания на своей странице в фейсбуке.
"У нас все не просто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся", — заявили в компании.
Ранее "Русал" сообщила о риске технического дефолта. В компании отметили, что "Русал" намерена исполнять свои существующие обязательства.
Впоследствии акции "Русала" упали на 30%.
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