«Русал»: у нас все не просто

Менеджмент "Русала" работает над минимизацией возможных рисков. Об этом сообщила компания на своей странице в фейсбуке. "У нас все не просто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся", — заявили в компании. Ранее "Русал" сообщила о риске технического дефолта. В компании отметили, что "Русал" намерена исполнять свои существующие обязательства. Впоследствии акции "Русала" упали на 30%.