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50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 млрд долларов
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50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 млрд долларов 

Российская Газета 1 час назад
По оценке журнала Forbes, который в режиме реального времени занимается мониторингом финансовых показателей состояний богатейших россиян, 50 наших наиболее богатых соотечественников всего за один день потеряли около 12 миллиардов долларов.
Причиной «усыхания» капиталов россиян — членов списка миллиардеров Forbes стало падение отечественного фондового рынка, в результате которого индекс Московской биржи в понедельник снизился на 9 процентов, а валютный индекс РТС — на 11 процентов.
Общий размер состояния семи российских миллиардеров, которые попали под новые санкции США, по состоянию на 15:00 понедельника составляло 32,5 миллиарда долларов.
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