Продажи автомобилей VW выросли до рекордного уровня

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Продажи основного бренда компании Volkswagen выросли в марте до рекордного уровня в 584,7 тыс. автомобилей, увеличив показатель за первый квартал до 1,53 млн автомобилей — самого высокого уровня за период с января по конец марта.

Продажи автомобилей марки VW в прошлом месяце выросли на 4,9% по сравнению с мартом 2017 года, чему способствовал рост на всех основных рынках, включая Китай США , за исключением Германии , где поставки снизились на 0,8%, сообщили в компании.

Квартальные поставки в крупнейшем подразделении VW по объемам продаж и доходов выросли на 5,9%, чему способствовал двузначный прирост в США и 8,6-процентное увеличение в Китае, крупнейшем рынке автопроизводителя.