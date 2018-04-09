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«Донстрой» в первом квартале увеличил выручку от продаж жилья на 11%
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«Донстрой» в первом квартале увеличил выручку от продаж жилья на 11% 

РИА Недвижимость 42 минуты назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Донстрой» в первом квартале 2018 года увеличила выручку от продаж жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% — до 7,25 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, компания в первом квартале продала 364 квартиры, что 25% больше, чем в январе-марте 2017 года.
"Разница в росте объема продаж и выручки объясняется снижением средней площади и бюджета купленной квартиры: площадь составила 74,9 квадратного метра (против 82,3 квадратного метра в первом квартале 2017 года), бюджет — 19,9 миллиона рублей (против 22,4 миллиона рублей)", — поясняется в сообщении.
Всего за квартал компанией было реализовано 708 объектов недвижимости (квартир, коммерческих помещений и парковочных мест), объем проданных площадей составил около 30 тысяч квадратных метров недвижимости. Общая выручка от продаж превысила 8,1 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе.
Как добавляется в нем, в общем объеме продаж компании по итогам первого квартала 2018 года доля ипотечных сделок достигла 46,2%, годом ранее она составляла 38,5%.
"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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