«Донстрой» в первом квартале увеличил выручку от продаж жилья на 11%

МОСКВА , 9 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Донстрой» в первом квартале 2018 года увеличила выручку от продаж жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% — до 7,25 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Как указывается в нем, компания в первом квартале продала 364 квартиры, что 25% больше, чем в январе-марте 2017 года.

"Разница в росте объема продаж и выручки объясняется снижением средней площади и бюджета купленной квартиры: площадь составила 74,9 квадратного метра (против 82,3 квадратного метра в первом квартале 2017 года), бюджет — 19,9 миллиона рублей (против 22,4 миллиона рублей)", — поясняется в сообщении.

Всего за квартал компанией было реализовано 708 объектов недвижимости (квартир, коммерческих помещений и парковочных мест), объем проданных площадей составил около 30 тысяч квадратных метров недвижимости. Общая выручка от продаж превысила 8,1 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе.

Как добавляется в нем, в общем объеме продаж компании по итогам первого квартала 2018 года доля ипотечных сделок достигла 46,2%, годом ранее она составляла 38,5%.

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.