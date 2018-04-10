Банк «Уралсиб» заработал в 2017 году 6 млрд рублей

Банк «Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2017 году в соответствии с РСБУ. Ключевые показатели приводятся в сообщении банка.

Его годовая чистая прибыль, согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 6 млрд рублей против 5 млрд годом ранее.

Объем активов банка вырос до 521,8 млрд рублей с 404,4 млрд на конец 2016 года.

Капитал банка увеличился с 26,8 млрд до 41,4 млрд рублей.

«Достигнутые по итогам года результаты связаны с реализацией целого комплекса мероприятий по финансовому оздоровлению банка, — подчеркивается в сообщении «Уралсиба». — За последние два года в «Уралсибе» была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. В 2017 году банк активно развивал бизнес по всем ключевым направлениям, что позволило «Уралсибу» значительно укрепить свои позиции на рынке. Благодаря этому по итогам года активы банка выросли более чем на 20%, совокупный кредитный портфель — более чем на 30%. Банк стал операционно прибыльным, на протяжении всего года стабильно демонстрируя положительный финансовый результат. Оптимизация бизнес-процессов позволила существенно повысить эффективность бизнеса банка — рентабельность активов выросла более чем в 1,5 раза».