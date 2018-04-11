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Банк УРАЛСИБ подвел результаты деятельности за 2017 год по РСБУ
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Банк УРАЛСИБ подвел результаты деятельности за 2017 год по РСБУ 

АиФ-Новосибирск 29 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
За период 12 месяцев, завершившийся 31декабря 2017 года, чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 6 млрд рублей, по сравнению с 5 млрд рублей на конец 2016 года. Объем активов Банка вырос до 521,8 млрд рублей по сравнению с 404,4 млрд рублей на конец прошлого года. Капитал банка увеличился до 41,4 млрд рублей, по сравнению с 26,8 млрд рублей на аналогичную дату в прошлом году.
Достигнутые по итогам года результаты связаны с реализацией целого комплекса мероприятий по финансовому оздоровлению Банка. За последние два года в УРАЛСИБ была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. В 2017 году Банк активно развивал бизнес по всем ключевым направлениям, что позволило УРАЛСИБу значительно укрепить свои позиции на рынке. Благодаря этому по итогам года активы Банка выросли более чем на 20%, совокупный кредитный портфель — более чем на 30%. Банк стал операционно прибыльным, на протяжении всего года стабильно демонстрируя положительный финансовый результат. Оптимизация бизнес-процессов позволила существенно повысить эффективность бизнеса Банка — рентабельность активов выросла более чем в 1,5 раза.
В 2017 году была завершена консолидация Банка БФА и Башпромбанка, что усилило позиции УРАЛСИБа на банковском рынке страны и предоставило кредитной организации дополнительные возможности с точки зрения диверсификации и повышения эффективности бизнеса.
Успехи Банказа последние два года по достоинству отмечены экспертами рынка. Так, за это время ведущие международные рейтинговые агентства неоднократно повышали и подтверждали рейтинги УРАЛСИБа. В феврале 2018 года Президент Банка УРАЛСИБ Владимир Коган был назван «Банкиром года» по версии портала Банки.ру.
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