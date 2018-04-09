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Мень рассказал о росте бюджета на благоустройство городов в 2017 году
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Мень рассказал о росте бюджета на благоустройство городов в 2017 году 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бюджет благоустройства городской среды в 2017 году превысил 55 млрд руб. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках пресс-конференции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Министр напомнил, что приоритетный проект по созданию комфортной городской среды стартовал в этом году и продлен до 2022 года. В 2017 году планировалось потратить более 42 млрд руб, в числе которых средства из федерального бюджета, а также региональных средств.
"Общий бюджет составил 56,5 млрд рублей", — сказал Мень.
Он также добавил, что речь идет о средствах бюджетов разных уровней.
В 2018 году, по словам Меня, на благоустройство выделено 30 млрд руб, включая 5 млрд на развитие малы исторических поселений.
Ранее сообщалось, что Минстрой внес в правительство заявку о внесении «умного города» в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».
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