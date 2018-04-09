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БКС Банк снизил ставку по потребкредитам
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БКС Банк снизил ставку по потребкредитам 

Банки.ру 1 час назад
БКС Банк снизил на 1 процентный пункт ставку по потребительским кредитам.
Теперь кредит на любые цели «Выгодное предложение» выдается под 20,5% годовых на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей без обеспечения или под поручительство физических лиц. Срок заимствования может достигать пяти лет.
По программе «Рефинансирование» снизилась ставка, действующая на момент выдачи кредита, теперь она устанавливается на уровне 20,5% годовых. После предоставления клиентом справки о погашении задолженности в другом банке ставка по-прежнему составляет 16,9% или 19,9% годовых в зависимости от количества просрочек по рефинансируемому кредиту. Программа позволяет рефинансировать до четырех потребительских кредитов или кредитных карт. Сумма заимствования может достигать 1,5 млн рублей, а срок — пяти лет.
Продуктовый виджет
«Несмотря на снижение, ставки по программам остаются на уровне, превышающем среднерыночные значения. Положительным моментом является отсутствие каких-либо надбавок, в том числе личное страхование не влияет на размер процентной ставки», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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