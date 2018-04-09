Доходы свердловского бюджета превысили 52 миллиарда рублей

За первый квартал 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 52,8 миллиарда рублей. Это на 12,8% (6 миллиардов рублей) больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

По данным министерства финансов Среднего Урала, поступления по налоговым и неналоговым платежам выросли на 6,3 миллиарда рублей (+14,8%), а безвозмездные перечисления из федерального бюджета сократились на 0,3 миллиарда рублей (-8,4%).

"Положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций в 2017 году и истекшем периоде 2018 года", — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко

Так, индекс промышленного производства в январе–декабре 2017 года составил 103,1% к уровню 2016 года, в январе–феврале 2018 года — 109,7%.

В результате, в первом квартале текущего года по налогу на прибыль организаций поступило 23,3 миллиарда рублей (+4,1 миллиарда). Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 2,2 миллиарда рублей и составили 15,6 миллиарда. Акцизов было собрано на 3,5 миллиарда рублей, (+0,3 миллиарда).