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Доходы свердловского бюджета превысили 52 миллиарда рублей
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Доходы свердловского бюджета превысили 52 миллиарда рублей 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
За первый квартал 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 52,8 миллиарда рублей. Это на 12,8% (6 миллиардов рублей) больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По данным министерства финансов Среднего Урала, поступления по налоговым и неналоговым платежам выросли на 6,3 миллиарда рублей (+14,8%), а безвозмездные перечисления из федерального бюджета сократились на 0,3 миллиарда рублей (-8,4%).
"Положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций в 2017 году и истекшем периоде 2018 года", — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Так, индекс промышленного производства в январе–декабре 2017 года составил 103,1% к уровню 2016 года, в январе–феврале 2018 года — 109,7%.
В результате, в первом квартале текущего года по налогу на прибыль организаций поступило 23,3 миллиарда рублей (+4,1 миллиарда). Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 2,2 миллиарда рублей и составили 15,6 миллиарда. Акцизов было собрано на 3,5 миллиарда рублей, (+0,3 миллиарда).
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