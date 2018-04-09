Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии и может стать банкротом 

Центробанк лишил «Кредит Экспресс» лицензии в марте 2018 года. Причиной стало множество нарушения законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма выявленных регулятором. С 27 марта стартовал процесс страховых выплат вкладчикам банка. Сейчас же Центробанк обратился в суд с требованием признать «Кредит Экспресс» банкротом. Информация о этом размещена на портале «Электронное правосудие».
Основатель банка и его генеральный директор, Михаил Колмыков на данный момент находится в СИЗО. В вину ему вменяют злоупотребление служебными полномочиями. По данным АСВ общая сумма выплат вкладчикам превысит 3,6 млн рублей. На страховые выплаты будут претендовать 1,2 тысячи вкладчиков. Среди них есть и физлица, и предприниматели.