Ещё
Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии и может стать банкротом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии и может стать банкротом 

Деловое сообщество 43 минуты назад
Центробанк лишил «Кредит Экспресс» лицензии в марте 2018 года. Причиной стало множество нарушения законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма выявленных регулятором. С 27 марта стартовал процесс страховых выплат вкладчикам банка. Сейчас же Центробанк обратился в суд с требованием признать «Кредит Экспресс» банкротом. Информация о этом размещена на портале «Электронное правосудие».
Основатель банка и его генеральный директор, Михаил Колмыков на данный момент находится в СИЗО. В вину ему вменяют злоупотребление служебными полномочиями. По данным АСВ общая сумма выплат вкладчикам превысит 3,6 млн рублей. На страховые выплаты будут претендовать 1,2 тысячи вкладчиков. Среди них есть и физлица, и предприниматели.
Деловое сообщество: последние новости
«Ростовский порт» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза на фоне роста грузооборота До конца года в Ростове завершат реконструкцию Центрального рынка «Донская усадьба» в 2018 введет две очереди тепличного комплекса в Ростовской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок661
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй80
Курс доллара преодолел новый рубеж173
Царев назвал следующего президента Украины57
Рубль рухнул390
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
02:05
Черный понедельник наступил для России
Рынки Статьи
01:53
Волчкова до конца прятала свою семью
Шоу-бизнес
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение