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ФАС разрешила МегаФону купить «Связной»
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ФАС разрешила МегаФону купить «Связной» 

Ferra.ru 59 минут назад
Фото: Секрет Фирмы
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании Lefbord Investments Limited, являющейся структурой оператора МегаФон, о покупке 100% голосующих акций «Связной Логистика».
«Связной Логистика» входит в состав «Связной» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис». Ходатайство на покупку «Связного» было подано МегаФоном в ФАС в конце марта 2018 года. Как заявили представители оператора журналистам, если сделка будет одобрена, то «Связной» будет объединят с «Евросетью».
Напомним, в конце февраля МегаФон и ВымпелКом объявили о завершении сделки по разделению бизнеса Евросети. В результате 100% акций Евросети перешли во владение МегаФону, тогда как ранее 50% акций принадлежало ВымпелКому.
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