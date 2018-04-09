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Объем льготных кредитов фермерам за год вырос на 30% — до 114 млрд рублей
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Объем льготных кредитов фермерам за год вырос на 30% — до 114 млрд рублей 

Rambler News Service 54 минуты назад
Российские малые сельскохозяйственные предприятия получили кредиты на посевную в объеме 114 млрд рублей с начала года, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
«Мы сегодня уже на 114 миллиардов предоставили кредиты на льготной основе, на 30% выше, чем годом ранее», — сказал он.
По его словам, с прошлого года объем посевных площадей вырос на 200 тыс. га.
«Мы наращиваем объемы площадей под сев, уже более 80 миллионов га, это 200 тысяч плюсом к прошлому году. Мы увеличили объем сева: ячмень, лен, рапс, соя очень важна, овощи. Будем ждать достаточно приличного урожая на будущий год. 25 процентов озимого поля посеяны с удобрением, продолжаем работать в этой части», — сказал он.
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