Изменит ли Минфин планы покупки валюты в 2018 году?

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Банк России не покупал в понедельник и вторник валюту для Минфина на внутреннем рынке согласно данным ЦБ. Минфин до санкций планировал удвоить покупку валюты в 2018 г., потому что с 2018 г. использует в расчетах реальный курс рубля, который был крепче прогнозного. Изменит ли министерство эти планы теперь?

Ежедневный объем покупки в эти дни должен был составить 11,5 млрд руб. Это значит, что либо объемы покупки будут увеличены в другие дни, либо планы Минфина будут скорректированы.

"Сохраняется режим плавающего валютного курса, означающий отказ от проведения валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля. Банк России оставляет для себя возможность совершать операции на валютном рынке только в целях поддержания финансовой стабильности или накопления валютных резервов. Решение о проведении операций в указанных целях будет приниматься Банком России на основе оценки экономической ситуации и рисков независимо от реализации Минфином механизма «бюджетных правил», — отмечает ЦБ.

Антон Силуанов. Минфин РФ из-за санкций не планирует отменять процедуру покупки валюты на российском рынке, заявил накануне министр финансов РФ

Сегодня рубль продолжил снижение и курс евро превысил 80 рублей, а курс доллара — 64 рубля. Это выше на 10 руб. по евро и на 6 руб. по доллару, чем до введения новых санкций США 6 апреля.

Как сообщали «Вести. Экономика», сегодня министерство финансов отменило аукцион по размещению облигаций федерального займа из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Это произошло впервые с августа 2015 г.

Минфин за 2 дня до санкций объявил о планах направить 240,7 млрд руб. на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 6 апреля по 8 мая. Ежедневный объем покупки составит 11,5 млрд руб.

Ожидаемые поступления нефтегазовых доходов в бюджет, которые образовались из-за превышения сложившейся цены на нефть над базовой ценой, составят в апреле 253,8 млрд руб. Разница между полученными нефтегазовыми доходами и базовым месячным объемом таких доходов составила минус 13 млрд руб.

Таким образом, на покупку валюты на внутреннем валютном рынке направят 240,7 млрд руб.

Объем покупок валюты приближается к рекордным значениям. Самый значительный объем отмечен в феврале — 298,1 млрд руб. (15,7 млрд руб. ежедневно) против 203,9 млрд руб. (12,7 млрд руб. ежедневно) в декабре 2017 г. и 257,1 млрд руб. (15,1 млрд руб. в день) в январе.

В марте Минфин закупил валюту на 192,5 млрд руб. (9,6 млрд руб. в день).

Изменит ли Минфин планы покупки валюты в 2018 году? В 2017 г. рубль укрепился на 6,1% по отношению к доллару, средняя цена нефти экспортной марки Urals выросла в 2017 г. на 26,6% до $53,03 за баррель с $41,9 за баррель в 2016 г.,

С 1 января нефть подорожала до $70 и сегодня торгуется по $70-71, но курс рубля продолжает снижаться.

Министерство финансов России увеличит покупки иностранной валюты более чем вдвое в следующем году в рамках обновленного бюджетного правила, заявил глава ведомства Антон Силуанов в конце 2017 г.

С 2018 г. валюта покупается по бюджетному правилу, действующему с 1 января.

В соответствии с правилом дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти Urals выше $40 за баррель, заложенных в бюджете, будут направляться на пополнение резервов путем покупки валюты.

В 2017 г. Минфин покупал валюту в расчете из разницы между фактическими нефтегазовыми доходами при реальном курсе рубля и прогнозными нефтегазовыми доходами бюджета, рассчитанными по ожидаемым курсу рубля и цене нефти.

Сейчас из фактических нефтегазовых доходов вычитаются нефтегазовые доходы при прогнозной цене нефти и фактическом курсе рубля.

Поскольку ранее прогнозные доходы считались по прогнозному курсу рубля, который был занижен, то покупалось меньше валюты.

С 2018 г. Минфин использует в расчетах реальный курс рубля, который был крепче прогнозного, поэтому сумма покупок валюты выросла до санкций 6 апреля.

Минфин по бюджетному правилу может потратить около 2 трлн руб. на покупку валюты при действующих ценах в $54-55 за баррель Urals.

"При цене $54-55 за баррель это будет около 2 трлн дополнительных нефтегазовых доходов. Это перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены", — заявил Силуанов.

При цене на нефть на уровне $60 за баррель объем покупок валюты Минфином составит около 2,8 трлн руб.

В 2018 г. в резервы будут изымать до 70% всех нефтегазовых доходов. В 2017 г. размер изъятий составлял около 30-40%.

По оценке Минфина, увеличение объемов покупки валюты снизит уязвимость рубля к волатильности на рынках капитала в 2018 г.

"Если даже будет волатильность на сырьевом рынке и на рынках капитала, на курсе это будет отражаться меньше, чем при предыдущей методике", — отметил Силуанов.