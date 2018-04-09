Рубль в нокауте, виноваты риски, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Сложно было ожидать, что «черный понедельник» на российском рынке обойдет отечественную валюту стороной. Тем не менее, масштабы ослабления российского рубля заметно уступают тому, что происходит с акциями. Доллар США к середине дня стоит 59,62 руб. (+2,5%) — это максимум 16 ноября прошлого года. Евро торгуется по 72,98 руб. (+2,3%). Здесь обновился пик 20 сентября 2016 года. Рынок, казалось бы, давно забыл, как выглядит настоящая биржевая паника. Сегодняшние распродажи по всем фронтам сразу — хороший способ вспомнить о том, что российский рынок развивающийся и зависимый от внешних настроений, и обвалить его ничего не стоит.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 10 апреля, составляют 58,57 руб. за американскую валюту и 71,88 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 74 и 118 копеек соответственно.

Основной негатив для рубля идет со стороны политического фона: после того как иностранные инвесторы ещё раз взвесили российские риски и пришли к выводу относительно их нарастания, на бирже Гонконга резко обвалились акции «Русала» . Это потянуло за собой все остальное — ухудшение отношения ко всем без исключения российским бумагам и, как следствие, к национальной валюте.

Цены на нефть сегодня днем стоят в плюсе, но именно сейчас это никого не волнует. Баррель Brent торгуется по $67,48 (+0,5%), стабилизируясь после предыдущей волны снижения. Новости, значимые для сырьевого рынка, выйдут только во вторник вечером.

Техническая картина торгов долларом показывает, что в случае закрепления по итогам дня выше 59,45 руб. новой целью роста для гринбэка станет отметка 61,00 руб. Для евровалюты, которая сегодня оказалась в головокружительном полете в стратосферу, новой целью роста станет отметка 73,45 руб., если день закончится выше 72,85 руб. Рамки завершения сегодняшней сессии для рублевых пар очень размыты, рынком правят эмоции и риски. Пара доллар/рубль финиширует в пределах 58,10-60,25 руб., а пара евро/рубль — в границах 72,50-73,20 руб.