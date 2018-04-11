Нефть растет, твиттер Трампа угрожает рублю, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Доллар США к середине дня стоит 64,61 руб. (+2,5%). Евро торгуется по 79,97 руб. (+2,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 апреля, составляют 64,06 руб. за американскую валюту и 79,28 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 170 и 243 копейки соответственно. На этой неделе Банк России сдвинул курсы иностранных валют уже более чем на 5 руб. в обоих случаях.

Это не самая хорошая новость для тех россиян, кто собирается провести майские каникулы за границей. Покупать валюту «пока опять не подорожало» нет смысла: стоит подождать несколько дней и дать валютному рынку шанс остановиться в эмоциональном движении.

Рынок нефти чувствует себя превосходно, но рублем сейчас управляет геополитика, поэтому на сырье внимания почти не обращается. Баррель Brent торгуется по $71,71 (+1%). Представленная накануне статистика от Американского института нефти показала, что за неделю к 6 апреля запасы черного золота выросли на 1,76 млн баррелей, вопреки ожиданиям снижения индикатора. Запасы бензина увеличились, запасы дистиллятов существенно сократились. Сегодня вечером выйдет аналогичная статистика от Минэнерго США , средний прогноз остается без изменений: рост на 1,25-1,5 млн баррелей.

Определенной угрозой для рубля является ухудшение внешнего фона: в твиттере президента США Дональда Трампа говорится, что России стоит быть готовой к ударам по Сирии . Это весомая угроза, которая вполне может отправить рубль в нокаут ещё раз.

У доллара США остается прежний ориентир роста на отметке 66,50 руб., где восхождение может как приостановиться, так и продолжиться вновь. Не стоит ждать, что курсы валют скорректируются так же серьезно, как росли все эти дни. Определенная коррекция может случиться, но, похоже, что новые «старые» котировки — это надолго. Доллар закроет сегодняшнюю сессию в диапазоне 63,70-65,00 руб., евро — в пределах 79-81 руб.