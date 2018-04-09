Банки.ру публикует первый выпуск «Вестника „Народного рейтинга“

Банки.ру начинает публикацию аналитических материалов по «Народному рейтингу» банков с марта 2018 года. Мы будем ежемесячно публиковать накопленные нами данные по качеству обслуживания в кредитных организациях России

Чем же запомнился пользователям март 2018 года, какие события в банковской России отразились в «Народном рейтинге» банков на Банки.ру? Прежде всего, это отзыв лицензии у банка, представленного в «Народном рейтинге» с июня 2008 года. АктивКапитал Банк занял свое постоянное место в «Книге памяти» «Народного рейтинга» под номером 350 с рейтингом 19,9.

Мы также хотели бы познакомить наших читателей с некоторыми интересными, с нашей точки зрения, событиями, фактами и цифрами, связанными с жизнью «Народного рейтинга» в марте 2018 года.

Наш выбор самых обсуждаемых отзывов марта:

Тач Банк: «Отказ от оплаты кредита».

Тинькофф Банк : «На меня взяли кредит без моего ведома, банк отказывается прислать фото».

Почта Банк: «Конская заградительная комиссия за оплату ЖКХ на государственной площадке ГИС ЖКХ».

Хоум Кредит Банк: «Обман со стороны банка».

«Авангард»: «Невозможно сменить телефон СМС оповещения».

Тинькофф Банк: «Не санкционированное списание средств».

Тинькофф Банк: «При личном визите в этот банк пропало всякое желание иметь с такими людьми дело».

Тинькофф Банк: «Наглое и нелояльное обслуживание».

«Авангард»: «При закрытии счета при переводе средств просят 10%».

ВТБ : «Суровый сервис ВТБ — бессмысленный и беспощадный или Как мы ходим в магазин с чемоданом денег».

Наш выбор банков, идущих на компромисс в ответах:

Почта Банк: «Восстановление гарантированной ставки».

Ситибанк : «Отсутствие вознаграждения за участие в акции».

Ситибанк: «Как „Выгодные покупки в „Детском мире“ по карте Citi Select“ так и не стали выгодными».

Модульбанк : «Запутанные грабительские комиссии за валютные переводы».

«Ренессанс Кредит»: «Обман при выдаче потребительского кредита».

Наш выбор самых читаемых отзывов марта:

Почта Банк: «Конская заградительная комиссия за оплату ЖКХ на государственной площадке ГИС ЖКХ».

Тинькофф Банк: «При личном визите в этот банк пропало всякое желание иметь с такими людьми дело».

«Авангард»: «При закрытии счета при переводе средств просят 10%».

Тинькофф Банк: «На меня взяли кредит без моего ведома, банк отказывается прислать фото».

ВТБ: «Суровый сервис ВТБ — бессмысленный и беспощадный или Как мы ходим в магазин с чемоданом денег».

«Авангард»: «Скрытые комиссии по валютным картам».

Наш выбор самых интересных ответов банка:

Модульбанк: «Блокировка счета».

Хоум Кредит Банк: «Проблемы с полным досрочным погашением кредита».

Тинькофф Банк: «Неприятный опыт работы с сервисом „Ипотека“.

Также по таблице „Народного рейтинга“ мы выбрали топ-банки по разным характеристикам:

Топ-5 популярных банков марта:

ВТБ — 1183

Тинькофф Банк — 659 Почта Банк — 457 Альфа-Банк — 406 Топ-5 динамичных банков марта:

БКС (БКС Премьер) +1,4 »Возрождение» +1,3 Почта Банк +1,3 «Ак Барс» +1,2 Тач Банк +1 Топ-5 банков, решивших больше всего проблем в марте:

ВТБ — 160 Хоум Кредит Банк — 55 Сбербанк России — 51 Альфа-Банк — 47 Почта Банк — 41 Топ-5 банков, давших больше всего ответов:

Сбербанк России — 1485

ВТБ — 1232

Тинькофф Банк — 658 Почта Банк — 447 Альфа-Банк — 401 В марте 2018 года банк «Раунд» появился в «Высшей лиге» «Народного рейтинга» и занял 45-ю строчку турнирной таблицы, РосЕвроБанк уступил ему место, попав в I лигу «Народного рейтинга» на 13 место.

Банки в авангарде мартовского рейтинга «Высшей лиги»:

«Авангард» — 60,1.

Тинькофф Банк — 60.

Модульбанк — 47,9.

Хоум Кредит Банк — 45,1.

Банки в арьергарде мартовского рейтинга:

47. Киви Банк — 19,4.

48. Ак Барс — 17,9.

По итогам всех вышеперечисленных номинаций предлагаем нашим читателям ответить на вопрос голосования: «Какому банку вы бы отдали победу в марте 2018 года по общему итогу номинаций?», чтобы выбрать банк марта 2018-го.

«Народный рейтинг» — поистине визитная карточка Банки.ру. Мы начинали работу с ним в 2005 году, когда отзывов от клиентов банков было совсем мало. Сегодня, спустя 12 лет, каждый день десятки и даже сотни банковских клиентов оставляют в «Народном рейтинге» в среднем около 400 отзывов о банковском обслуживании.

«Народный рейтинг» банков на Банки.ру — это полномасштабный проект. Рейтинг строится на основе отзывов посетителей Банки.ру об уровне обслуживания и качестве услуг банков. Отзывы посетителей Банки.ру являются субъективными и должны быть основаны на личном опыте. Уровень обслуживания определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании, степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям.

На сегодняшний день в «Народном рейтинге» мы собрали более 390 тыс. отзывов и обращений клиентов банков. Отзывы опубликованы по 550 банкам РФ. С нами на связи более 150 банков, которые стремятся разобраться в каждой ситуации и решить проблему, если это возможно, каждого клиента.

«Народный рейтинг, где реальные клиенты банков решают свои проблемы, — это независимая площадка, через которую можно донести до банкиров и всего банковского сообщества необходимую информацию. Где можно не только высказаться, но и получить официальный ответ на свой вопрос.