«Транснефть» разместит облигации на 15 млрд рублей

«Транснефть» 13 апреля разместит облигации на 15 млрд рублей

«Транснефть» планирует разместить 13 апреля 2018 года биржевые облигации серии БО-001Р-10 на общую сумму 15 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выпуск облигаций серии БО-001Р-10 включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения 3,5 года.

Бумаги будут размещены по открытой подписке.

Как ранее сообщало RNS, 26 февраля 2018 года «Транснефть» разместила облигации серии БО-001Р-09 на общую сумму 15 млрд рублей. Выпуск облигаций серии включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения четыре года.