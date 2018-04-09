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«Транснефть» разместит облигации на 15 млрд рублей
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«Транснефть» 13 апреля разместит облигации на 15 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Транснефть» планирует разместить 13 апреля 2018 года биржевые облигации серии БО-001Р-10 на общую сумму 15 млрд рублей, следует из материалов компании.
Выпуск облигаций серии БО-001Р-10 включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения 3,5 года.
Бумаги будут размещены по открытой подписке.
Как ранее сообщало RNS, 26 февраля 2018 года «Транснефть» разместила облигации серии БО-001Р-09 на общую сумму 15 млрд рублей. Выпуск облигаций серии включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения четыре года.
В январе первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин заявлял, что компания планирует в 2018 году разместить облигации на 50 млрд рублей.
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