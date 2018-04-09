Кабала законна? Пермяк не воспользовался кредитом и оказался должен 1,5 млн

Пермяк оформил кредит на 200 тысяч рублей. Через пять лет оказалось, что он должен банку 1,5 миллиона рублей, а его дом и всё остальное имущество под арестом.

Как не попасть в подобную ситуацию и обезопасить себя от возможных последствий кредита — читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Не снял — значит не брал

В 2012 году житель Перми Александр (имя изменено по просьбе героя публикации) обратился в банк за кредитом в 200 тысяч рублей. Банк открыл на его имя счёт, перевёл на него предоставленную сумму. В это время ситуация у мужчины изменилась и он решил кредитные деньги не снимать.

«Раз не снял деньги, значит и ничего не должен банку», — подумал Александр, и вносить платежи не стал. Его логические выводы подкрепило бездействия банка, из которого с тех пор ему ни разу не позвонили и не присылали ни одного напоминания о задолженности.

А через пять лет, осенью 2017 года, Александр заметил людей, которые фотографировали его дом. Неизвестные оказались сотрудниками банка, они сообщили, что он уже немало должен по решениям суда.

Мужчина несколько раз встретился с приставами и побывал в банке. Как выяснилось, за эти годы его долг вырос до 1,5 млн рублей. В счёт его погашения арестовали дом, земельный участок и прочее имущество заёмщика.

Оказалось, что через два года после заключения кредитного договора, в 2014 году, банк подал на недобросовестного клиента в суд. В исковом заявлении было указано, что он задолжал 420 тысяч рублей, и просил суд их взыскать. Мировой суд иск удовлетворил и выдал судебный приказ о взыскании. Но представители банка не стали сразу направлять документ приставам для взыскания долга. Они выждали еще два года и 11 месяцев (за месяц до истечения «срока давности»), и только в 2017 году передали судебный приказ в службу судебных приставов для взыскания. К этому моменту долг в разы превышал сумму кредита, и банк обратился в суд с иском о взыскании сумм задолженности и об обращении взыскания на недвижимое имущество.

А был ли займ?

По словам адвоката Александра, при разбирательстве в суде выяснилось, что у банка есть договор с клиентом, и даже имеется приказ о переводе денег на его счёт. И, как полагает защитник, судебный приказ банк направил приставам перед истечением «срока давности» не просто так, а для того, чтобы искусственно нарастить общую сумму долга. Кроме того, предоставляя кредит, банк заключил с клиентом договор страхования и сразу сняли за него деньги, но саму страховку не предоставили.

«В этой ситуации возмущает, что банк даже никаких уведомлений о долге не присылал, несмотря на то, что от клиента не было платежей. Ведь они сразу должны были предположить, что какие-то проблемы? Но они молчали, и обратились в суд. Да и в суде они не требовали расторгнуть договор с неплатёжеспособным заёмщиком, а только просили взыскать долг, — рассказывает адвокат Сергей Калкатин. — Кроме того, банк не смог предоставить в суд платёжные поручения, подтверждающие, что сумма кредита на счёт клиента перевели (а ведь только с момента поступления денег на счёт кредит считается полученным)».

Именно на этих аргументах клиент и его адвокат строили защиту в суде. Они настаивали на отказе банку в удовлетворении иска. В глубине души при этом надеялись, что удастся хотя бы «отбить» дом и земельный участок, чтобы семья с маленьким ребёнком не оказалась на улице.

Решение суда приятно удивило должника и его защитника. Вместо 1,5 миллионов суд взыскал с клиента банка 143 тысяч рублей процентов за пользование кредитом, 25 тысяч неустойки, 2 тысячи рублей штрафа за просрочку платежей и чуть более девяти тысяч рублей госпошлины. Итого, вместо 1,5 миллионов с клиента взыскали чуть менее 180 тысяч рублей, а удовлетворении остальной части иска суд банку отказал.

Однако мужчине придётся выплатить ещё 420 тысяч рублей — по решению первого суда.

Не расторгать договор законно

Решение, которое вынес судья по этому делу, скорее, исключение, чем правило. Чаще всего клиентов обязуют долги выплачивать. Чтобы не оказаться в неудобном положении, следует серьёзно относиться не только к подписанию договора, но и ко всему, что за этим следует.

Эксперт «АиФ-Прикамье» считает, что думать, будто банк мог забыть о взятом кредите — большая ошибка. Банк будет продолжать начислять проценты и неустойки, предусмотренные кредитным договором, который вы подписали. Также он вправе уступить (продать) долг по кредитному договору третьим лицам. Кроме того, взыскивать долг, но не расторгать договор банкам не запрещено.

«Если вы не вносите платежи и накопился долг, банк, обращаясь в суд с иском, имеет право требовать с должника взыскания всех платежей за истекший период, но при этом не расторгать договор с клиентом, — говорит юрист, эксперт в сфере кредитования физических лиц, директор консалтинговой компании Дмитрий Полянин . — Не расторгнутый кредитный договор дает право банку неоднократно обращаться в суд за взысканием процентов и неустоек за весь период взыскания, не смотря на то что ранее уже была взыскана определённая сумма. Такая практика существует давно, и она законна».

По словам эксперта, в случае, если клиент уже подписал кредитный договор, но решил отказаться от него, нужно сообщить об этом кредитной организации.

«В обязательном порядке необходимо написать письменный отказ в банк и поставить входящий номер и дату принятия документа в банке. Далее получить ответ от банка, в котором говорится что договор расторгнут и обязательства клиента по погашению кредита отсутствуют. Также необходимо подписать дополнительное соглашение к кредитному договору (если последний был подписан) и взять справку об отсутствии обязательств и непогашенных сумм в соответствующем банке», — рекомендует юрист.

Есть надежда, что примерно через полгода клиентам банков будет проще следить за своими долгами по потребительским кредитам. С 4 сентября вступают в силу изменения в законодательстве. По ним кредитные организации будут обязаны сообщать не только о задолженности, но и об остатке лимита кредитования. Банки будут обязаны оповещать заёмщиков после каждой операции по карте. Способ уведомления (например, СМС или электронная почта) прописывают в кредитном договоре.

Если не можете выплачивать кредит, юристы советуют:

Сообщить об этом банку и постоянно находится с ним в диалоге с банком в случае нарушений обязательств по кредитному договоруВ досудебном порядке решать вопрос об уменьшении санкций за нарушение сроков платежейМаксимально пытаться заключить мировое соглашение в суде, предварительно, по возможности, подписав соглашение о порядке погашения задолженности с банкомСовместно с банком принимать меры по реализации заложенного и иного имущества для погашения долга во внесудебном порядке, так как в принудительном порядке цена реализации существенно снижаетсяВ случае взыскания долга в судебном порядке: ходатайствовать об уменьшении неустоек по кредитному договору и принять меры к расторжению кредитного договораСледует иметь ввиду, что не расторгнутый кредитный договор дает право банку и коллекторам бесконечное число раз взыскивать с должника проценты и неустойки по кредитному договору, накопившееся до моменты полного погашения долга