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Рубль падает и не может остановиться
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Рубль падает и не может остановиться 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com − Рубль продолжил сдавать позиции утром среды. Накануне российская валюта вновь понесла значимые потери, подешевев на 3,9% по отношению к доллару, несмотря на рост нефтяных котировок. Давление на российскую валюту продолжает оказывать геополитика, в частности, эскалация конфликта вокруг Сирии, которая может вылиться в прямое военное столкновение России и США. Кроме того, рынок продолжает оценивать последствия новых американских санкций.
По состоянию на 11:00 МСК курс доллара к рублю составлял 63,80 (+1,2%), а курс евро к рублю был на отметке 78,88 (+1,2%). Ранее в среду доллар поднимался до отметки 64,66 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,13 рубля — максимума с марта 2016 года.
«Рынок продолжает переоценивать российские страновые риски после нового раунда антироссийских санкций со стороны США. Реакция на рынке крайне эмоциональная, что приводит к отрыву рубля от фундаментально обоснованных значений», — пишет Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea.
Власти, тем временем, перешли к словесным интервенциям. Глава ЦБ сообщила об отсутствии рисков финансовой стабильности и готовности применить широкий инструментарий, имеющийся в арсенале ЦБ, в случае необходимости. Минфин сделал заявление о том, что ситуация нормализуется уже в ближайшее время, но рынок воспринял его с недоверием. К тому же, Минфин впервые с августа 2015 года отменил проведение аукциона по размещению облигаций федеральных займов. В качестве причины министерство назвало «неблагоприятную рыночную конъюнктуру». Аукцион по размещению облигаций должен был состояться 11 апреля.
Индекс МосБиржи, тем временем, вырос до отметки 2200 (+1,1%), чему способствует ослабление рубля, дающее дополнительные выгоды экспортерам при нефти, торгующейся выше отметки $70 за баррель Brent. За вчерашнюю сессию индекс МосБиржи, рассчитываемый в рублях, прибавил 4%.
«Вчерашний отскок российского индекса повели как раз акции экспортеров, акции финансового сектора находились дольше под давлением продавцов. Вчерашний рост вывел индекс из состояния относительной перепроданности, покупки подешевевших активов могут продолжаться и сегодня», — говорит аналитик ВТБ Станислав Клещев.
Основное внимание мировых рынков обращено к Сирии. Совбез ООН накануне не смог принять резолюцию по Сирии из-за противоречий РФ и США. Вашингтон и его союзники рассматривают возможность нанести удар по силам президента Башара Асада.
Из экономических событий инвесторы обратят внимание на индекс потребительских цен США (CPI) и протоколы последнего заседания ФРС. Еще одно важное событие — начало сезона корпоративной отчетности в США.
Investing.com Россия: последние новости
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