Рубль падает и не может остановиться

Investing.com − Рубль продолжил сдавать позиции утром среды. Накануне российская валюта вновь понесла значимые потери, подешевев на 3,9% по отношению к доллару, несмотря на рост нефтяных котировок. Давление на российскую валюту продолжает оказывать геополитика, в частности, эскалация конфликта вокруг Сирии , которая может вылиться в прямое военное столкновение России США . Кроме того, рынок продолжает оценивать последствия новых американских санкций.

По состоянию на 11:00 МСК курс доллара к рублю составлял 63,80 (+1,2%), а курс евро к рублю был на отметке 78,88 (+1,2%). Ранее в среду доллар поднимался до отметки 64,66 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,13 рубля — максимума с марта 2016 года.

«Рынок продолжает переоценивать российские страновые риски после нового раунда антироссийских санкций со стороны США. Реакция на рынке крайне эмоциональная, что приводит к отрыву рубля от фундаментально обоснованных значений», — пишет Татьяна Евдокимова , аналитик Nordea.

Власти, тем временем, перешли к словесным интервенциям. Глава ЦБ сообщила об отсутствии рисков финансовой стабильности и готовности применить широкий инструментарий, имеющийся в арсенале ЦБ, в случае необходимости. Минфин сделал заявление о том, что ситуация нормализуется уже в ближайшее время, но рынок воспринял его с недоверием. К тому же, Минфин впервые с августа 2015 года отменил проведение аукциона по размещению облигаций федеральных займов. В качестве причины министерство назвало «неблагоприятную рыночную конъюнктуру». Аукцион по размещению облигаций должен был состояться 11 апреля.

Индекс МосБиржи, тем временем, вырос до отметки 2200 (+1,1%), чему способствует ослабление рубля, дающее дополнительные выгоды экспортерам при нефти, торгующейся выше отметки $70 за баррель Brent. За вчерашнюю сессию индекс МосБиржи, рассчитываемый в рублях, прибавил 4%.

Станислав Клещев. «Вчерашний отскок российского индекса повели как раз акции экспортеров, акции финансового сектора находились дольше под давлением продавцов. Вчерашний рост вывел индекс из состояния относительной перепроданности, покупки подешевевших активов могут продолжаться и сегодня», — говорит аналитик ВТБ

Основное внимание мировых рынков обращено к Сирии. Совбез ООН накануне не смог принять резолюцию по Сирии из-за противоречий РФ и США. Вашингтон и его союзники рассматривают возможность нанести удар по силам президента Башара Асада