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Новый рост: доллар больше 63, евро почти 78
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Новый рост: доллар больше 63, евро почти 78 

Амител 50 минут назад
Рубль второй день продолжает интенсивно падать Рубль второй день подряд продолжает заметно падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков, пишет РИА «Новости».
К 10:54 курс доллара расчетами «завтра» рос на 2,27 рубля — до 62,93 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 77,3 рубля. Между тем утром обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.
Как сообщает издание, рубль сильно упал из-за введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попало более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.
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