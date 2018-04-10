Новый рост: доллар больше 63, евро почти 78

Рубль второй день продолжает интенсивно падать Рубль второй день подряд продолжает заметно падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков, пишет РИА «Новости»

К 10:54 курс доллара расчетами «завтра» рос на 2,27 рубля — до 62,93 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 77,3 рубля. Между тем утром обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.

Как сообщает издание, рубль сильно упал из-за введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попало более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.

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