Активное сальдо счета текущих операций Японии значительно снизилось в феврале нынешнего года

Токио, 9 апреля / Синьхуа / — В феврале 2018 года активное сальдо счета текущих операций Японии составило 2,076 трлн иен /19,4 млрд долларов/. Такие данные обнародовало в понедельник Министерство финансов страны.

Профицит счета текущих операций фиксируется в Японии уже 44 месяца подряд, однако в феврале активное сальдо уменьшилось в годовом выражении на 28,7 проц.

По данным Минфина, в феврале активный баланс внешней торговли Японии составил 188,7 млрд иен /1,8 млрд долларов/, что на 82,5 проц. меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Снижение активного торгового баланса стало главной причиной значительного уменьшения профицита счета текущих операций.

В феврале экспорт из Японии увеличился на 0,9 проц. до 6,4235 трлн иен /59,9 млрд долларов/. В 2018 году Праздник весны в Китае наступил позже, чем в прошлом, на многих заводах и фабриках рабочие ушли в отпуск, что привело к некоторому уменьшению экспорта из Японии в КНР в это время. С другой стороны, под влиянием высокой цены на нефть на импорт в Японию увеличился на 17,8 проц. до 6,2348 трлн иен /58,2 млрд долларов/.

В феврале активный баланс торговли услугами услуг в Японии достиг 122,7 млрд иен /1,1 млрд долларов/, что значительно больше, чем в тот же период прошлого года.

Доход от инвестиций за рубежом в феврале составил 1,9481 трлн иен /18,2 млрд долларов/, что на 2,7 проц. меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Главной причиной сокращения доходности инвестиций за рубежом стало непрерывное повышение обменного курса иены к американскому доллару. —0—