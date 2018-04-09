За квартал в Москве малый бизнес при поддержке мэрии получил 5 млрд руб кредитов

Алексей Фурсин. Около 5 миллиардов рублей кредитов получили малые и средние столичные предприниматели при содействии правительства Москвы в первом квартале 2018 года, это в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

По его словам, подведомственный департаменту Московский гарантийный фонд за прошедшие три месяца выдал поручительства на сумму 2,87 миллиарда рублей малым и средним компаниям, у которых оказалось недостаточно обеспечения (залогов) для получения заемного финансирования.

«Благодаря этому предприятия смогли получить в совокупности 4,95 миллиарда рублей кредитов. Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для нас. В городе действует комплекс стимулирующих мер. Это реально работающие, полезные для предпринимателей механизмы. В их числе — программа повышения доступности кредитов. Она включает гарантийную поддержку и льготное банковское кредитование — по минимальным ставкам и на более длительные сроки», — сказал Фурсин.

Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, в свою очередь, отметил, что сегодня Москва в данном направлении плотно взаимодействует с Корпорацией малого и среднего предпринимательства, банковскими структурами в рамках имеющихся соглашений.

«Кроме того, город создал, помимо Московского гарантийного фонда, такие институты финансовой поддержки, как Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций», — добавил Купринов.