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За квартал в Москве малый бизнес при поддержке мэрии получил 5 млрд руб кредитов
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За квартал в Москве малый бизнес при поддержке мэрии получил 5 млрд руб кредитов 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Около 5 миллиардов рублей кредитов получили малые и средние столичные предприниматели при содействии правительства Москвы в первом квартале 2018 года, это в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, подведомственный департаменту Московский гарантийный фонд за прошедшие три месяца выдал поручительства на сумму 2,87 миллиарда рублей малым и средним компаниям, у которых оказалось недостаточно обеспечения (залогов) для получения заемного финансирования.
«Благодаря этому предприятия смогли получить в совокупности 4,95 миллиарда рублей кредитов. Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для нас. В городе действует комплекс стимулирующих мер. Это реально работающие, полезные для предпринимателей механизмы. В их числе — программа повышения доступности кредитов. Она включает гарантийную поддержку и льготное банковское кредитование — по минимальным ставкам и на более длительные сроки», — сказал Фурсин.
Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, в свою очередь, отметил, что сегодня Москва в данном направлении плотно взаимодействует с Корпорацией малого и среднего предпринимательства, банковскими структурами в рамках имеющихся соглашений.
«Кроме того, город создал, помимо Московского гарантийного фонда, такие институты финансовой поддержки, как Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций», — добавил Купринов.
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