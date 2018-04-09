«Кортес»: Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли

Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели со 2 по 6 апреля, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин «Регуляр-92», который подорожал на 920 рублей — до 44,401 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин «Нормаль-80» — 39,19 тысяч рублей за тонну (рост на 160 рублей), на «Премиум-95» — 46,152 тысячи рублей за тонну (рост на 918 рублей), на летнее дизтопливо — 44,129 тысячи рублей за тонну (рост на 320 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на «Нормаль-80» выросла на 356 рублей — до 45,611 тысячи рублей за тонну, на «Регуляр-92» — на 788 рублей, до 47,389 тысячи рублей за тонну, на «Премиум-95» — на 808 рубля, до 49,029 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость «Нормаль-80» повысилась на 3 копейки и составила 36,11 рубля за литр, на «Регуляр-92» — на 5 копеек, до 38,32 рубля за литр, на «Премиум-95» — на 4 копейки, до 41,14 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 525 рублей — до 47,013 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 279 рублей — до 43,881 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 7 копеек и составила 41,05 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина повысилась на 293 рубля — до 40,056 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 124 рубля — до 40,425 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах упала на 721 рубль — до 52,167 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 38 рублей и составила 12,941 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 196 рублей — до 12,832 тысячи рублей за тонну.