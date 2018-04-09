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На месторождении «Славнефть-Мегионнефтегаза» открыли новую нефтяную залежь
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На месторождении «Славнефть-Мегионнефтегаза» открыли новую нефтяную залежь 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Луговое месторождение входит в Левобережную группу, объединяющую 9 месторождений на левом берегу Оби. Геологические запасы новой залежи оцениваются в 2,3 млн тонн нефти.
В 2017 году «Славнефть-Мегионнефтегаз» увеличил объем геологоразведочных работ и повысил их эффективность. Прирост запасов промышленных категорий по итогам года составил 19,6 млн т н. э., восполнение ресурсной базы в соответствии с российской системой классификации запасов — 139%. По словам главного геолога предприятия Максима Кузнецова, в ближайшие годы геологоразведка будет вестись еще интенсивнее.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» — основное нефтегазодобывающее предприятие компании «Славнефть», которая на паритетных началах принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти». Предприятие разрабатывает месторождения в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах Югры
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