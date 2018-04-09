Своих не бросаем: проблема новых пошлин США будет решена за несколько недель

Россия может потерять больше 3 млрд долларов из-за пошлин США Напомним, что Дворкович заявил, что поддержка российских компаний, которые попали под американские санкции, оказывается правительством РФ в постоянном режиме. Просто эти структуры представляют собой многотысячные коллективы, которые крайне важны для народного хозяйства нашей страны, поэтому правительство РФ и оказывает им всяческое содействие.

Фактически, это является реакцией Дворковича на злоключения с «Русалом» , который после введения новых пошлин США на сталь и алюминий, очень сильно экономически пострадал и сегодня находится под угрозой так называемого ограниченного дефолта.

«Если брать последние американские пошлины по стали и алюминию, то расчетные потери от сокращения российской экспортной выручки уже давно известны на примере доклада министерства промышленности и торговли РФ », — констатирует Масленников.

По словам Никиты Ивановича, это около 2 млрд долларов по стали и сталелитейной продукции и чуть больше 1 млрд долларов по алюминию, поэтому общие последствия здесь хорошо ясны и представляют собой вычет 3 млрд долларов из торгового баланса РФ.

У России нет проблем с торговым балансом

«В принципе, это не критично, поскольку у нас даже с учетом новых санкций счет торговых операций на внешнем рынке является профицитным, причем все это будет поддержано актуальными ценами на нефть, даже если что-то здесь и изменится. Тем более, прогнозы Центробанка были недавно пересмотрены в сторону увеличения торгового профицита», — заключает Масленников.

Это означает, что современное состояние мировых цен поддержит торговый и платежный баланс нашей страны. Все это также стабилизирует и общее состояние российской национальной валюты, которая в последние дни несколько снизилась в своей цене.

«Что касается слов Дворковича про помощь российским компаниям, которые пострадали от новых американских санкций, то можно эти слова воспринять за нормальную моральную поддержку. Просто речь здесь идет только о поддержке российских компаний, но не о том, как данная политика будет проводиться на практике», — резюмирует Масленников.

Возможно, это будут какие-то льготы, или льготные кредиты, или вообще прямая финансовая помощь в виде субсидий. Здесь может быть много вариантов, хотя вряд ли наше государство перейдет к политике прямых финансовых вливаний.

Государство поможет пострадавшим компаниям найти новые рынки сбыта

«Гораздо эффективней будет помощь этим компаниям путем внешнеторговых переговоров о новых рынках сбыта. Ведь это главная проблема, поскольку раньше эти объемы на более чем 3 млрд долларов выкупали США», — констатирует Масленников.

Кроме того, здесь можно начать переговоры о возможном переходе по подобным сделкам с доллара на другие мировые валюты, что также является крайне перспективным направлением работы в рамках всей этой непростой проблематики.

«Есть основания говорить о том, что правительство РФ сконцентрирует свою поддержку именно на этом направлении, и это можно назвать этаким промоушеном российских коммерческих компаний на мировом рынке», — заключает Масленников.

Что касается перспектив прямой финансовой помощи со стороны государства пострадавшим компаниям, то подобное направление работы, естественно, крайне маловероятно. Как считает эксперт, это нецелесообразно и попросту бессмысленно.

Все это является рабочей ситуацией

«Сейчас, конечно, случилась сложная ситуация на мировом рынке с акциями «Русала», но сами санкции или, как они на этот раз называются, пошлины не стали сюрпризом ни для кого из заинтересованных игроков. Подобные меры со стороны США не могли не привести к тому, что здесь произойдет резкая котировка акций этой российской компании вниз», — резюмирует Масленников.

Кроме того, что-то подобное могло случиться и без текущей негативной конъюнктуры, вызванной современной политикой США, как по России, так и по некоторым другим странам. Отметим, что в этом вопросе пострадала еще и китайская сторона.

«Соответственно, нам здесь нужно искать какие-то новые торговые пути решения, и нет сомнений, что они будут найдены. К тому же, некоторые из них лежат на поверхности — например, помощь в продаже пакета акций компании «Норникель» , — констатирует Масленников.

Поэтому текущий эпизод, безусловно, является неприятным, как для затронутых данной проблемой российских компаний, так и для всей нашей национальной экономики, но вся эта ситуация не выглядит безнадежной. Так что, пройдет несколько недель, и стороны поймут, как жить дальше, поскольку именно так всегда и урегулируются любые экономические вопросы.

«Основной вопрос здесь заключается не в функционировании затронутых этими пошлинами российских компаний, а в том, как наше государство сможет переключить свои экспортные потоки в рамках своей своей внешней торговли. Именно это и является здесь вызовом и способом решения данной проблемы, а не банальное вливание средств», — заключает Масленников.