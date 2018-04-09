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ФСБ могут привлечь к разбирательству по делу Telegram, считает Роскомнадзор
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ФСБ могут привлечь к разбирательству по делу Telegram, считает Роскомнадзор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров на вопрос, может ли ФСБ стать третьей стороной в разбирательстве с Telegram, заявил, что да, может, однако это решать будет суд.
В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
"Это вопрос к судье. Конечно, может. Судья может привлечь любой орган исполнительной власти, и не только", — сказал Жаров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы будем делать все, что необходимо, чтобы иск, поданный нами, был реализован", — добавил глава надзорного ведомства.
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