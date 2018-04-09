ФСБ могут привлечь к разбирательству по делу Telegram, считает Роскомнадзор

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России . Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

"Это вопрос к судье. Конечно, может. Судья может привлечь любой орган исполнительной власти, и не только", — сказал Жаров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы будем делать все, что необходимо, чтобы иск, поданный нами, был реализован", — добавил глава надзорного ведомства.