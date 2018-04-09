Ещё
Evraz ощутила влияние пошлин США на сталь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Evraz начал ощущать влияние пошлин США на сталь 

Ведомости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Группа Evraz уже ощутила влияние введенных США заградительных пошлин на сталь, заявил сегодня президент компании Александр Фролов.
«К сожалению, мы начинаем это (влияние) ощущать уже сейчас, потому что пошлины были введены немедленно на дату опубликования — соответственно, те слябы, которые в это время уже находились в пути, тоже попали под пошлины», — указал он.
По его оценке, влияние пошлин немного нивелировалось ростом спроса на сталь в США.
«Нам сегодня еще немного помогает, что одновременно с этим внутренний рынок в США довольно серьезно вырос. Потребители видят, что есть довольно серьезные опасения, что импорт будет закрыт, поэтому они пытаются пополнить свои запасы. Но в целом ситуация для нас довольно сложная и мы очень внимательно за ней следим», — добавил Фролов.
Evraz не планирует обжаловать в суде ввод заградительных мер, но обратился в соответствующие инстанции для исключения продукции компании из списка пошлин.
«Мы не планируем обращаться в суд, потому что не считаем, что это самый правильный способ решения проблемы, — сказал он. — В США существует специальная процедура, и наше американское подразделение в этой процедуре участвует. Необходимое обращение мы уже подали. Сейчас сложно говорить, какой будет результат, но шансы есть, что продукция Евраз НТМК будет исключена из перечня продукции, которая попала под пошлину».
Evraz поставляет полуфабрикаты (слябы) на свои предприятия в США. Североамериканский дивизион Evraz состоит из шести заводов на территории США и Канады. На рельсы в 2016 г. приходилось 20% производства дивизиона (186 000 т) — это 29% рынка США и Канады, сообщала компания. Всего, по данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов на $1,6 млрд
Президент США Дональд Трамп 8 марта одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Пошлины начали действовать с 23 марта. Для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи действует отсрочка до 1 мая. Протекционистская мера направлена в первую очередь против китайского импорта.
Ведомости: последние новости
Rusal предупредил о риске технического дефолта из-за санкций Президент Louis Vuitton стал самым богатым человеком Европы Галицкий выдвинул в совет директоров «Магнита» пять кандидатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок446
Рубль рухнул356
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй34
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»227
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение