Evraz ощутила влияние пошлин США на сталь

Evraz начал ощущать влияние пошлин США на сталь

«К сожалению, мы начинаем это (влияние) ощущать уже сейчас, потому что пошлины были введены немедленно на дату опубликования — соответственно, те слябы, которые в это время уже находились в пути, тоже попали под пошлины», — указал он.

По его оценке, влияние пошлин немного нивелировалось ростом спроса на сталь в США.

«Нам сегодня еще немного помогает, что одновременно с этим внутренний рынок в США довольно серьезно вырос. Потребители видят, что есть довольно серьезные опасения, что импорт будет закрыт, поэтому они пытаются пополнить свои запасы. Но в целом ситуация для нас довольно сложная и мы очень внимательно за ней следим», — добавил Фролов.

Evraz не планирует обжаловать в суде ввод заградительных мер, но обратился в соответствующие инстанции для исключения продукции компании из списка пошлин.

«Мы не планируем обращаться в суд, потому что не считаем, что это самый правильный способ решения проблемы, — сказал он. — В США существует специальная процедура, и наше американское подразделение в этой процедуре участвует. Необходимое обращение мы уже подали. Сейчас сложно говорить, какой будет результат, но шансы есть, что продукция Евраз НТМК будет исключена из перечня продукции, которая попала под пошлину».