Госдума уточнит требования кредиторов при банкротстве банков 

В Госдуму внесён законопроект о совершенствовании правового регулирования отдельных требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроекта направлен на обеспечение справедливого баланса интересов участников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кредитных организаций, а также негосударственных пенсионных фондов путём устранения конфликта интересов, возникающего при совмещении госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» функций конкурсного управляющего финансовой организации и её кредитора, в связи с выплатой возмещения по вкладам и гарантийного возмещения в отношении средств пенсионных накоплений.
В частности, инициативой предлагается ограничить Агентство в правах, исключив возможность его участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган ФНС России. Также предлагается предоставить возможность включения требований Агентства в реестр требований кредиторов независимо от даты закрытия реестра.