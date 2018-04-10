Ещё
УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования бизнеса 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ занял четвертое место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2017 году.
Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего в 2017 году клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 102,2 млрд рублей.
В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса — широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиции до рефинансирования и услуг лизинга. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться выгодным расчетно-кассовым обслуживанием, подключить удобную бизнес-карту или зарплатный проект. Банк УРАЛСИБ также предлагает комплекс услуг и сервисов для старта и развития бизнеса: сервис регистрации ООО и ИП 1С-Старт, бизнес-плейс услуг для компаний, бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБА и многое другое.
Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.
АиФ: последние новости
В регионе набирают популярность золотые карты Сбербанка Сбербанк запустил вклад «Помню. Помогаю» с повышенными ставками УРАЛСИБ и система «Мир» запустили акцию «Деньги на перемены к лучшему»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148106
Рубль продолжил резкое падение301
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России71
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым756
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд83
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
02:52
Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
Шоу-бизнес
10:00
Экс— муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость
Шоу-бизнес
08:54
Никита Пресняков выпрыгнул из окна
Шоу-бизнес
01:10
Кассиры в метро заговорят по-новому
Новости Москвы
02:12
Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Шоу-бизнес
01:00
Наргиз рассказала о конфликте с «Первым каналом»
Шоу-бизнес
01:53
Стало известно о последних словах Волчковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение