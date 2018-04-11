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УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков на рынке кредитования бизнеса в 2017 году
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УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков на рынке кредитования бизнеса в 2017 году 

АиФ 59 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Банк УРАЛСИБ занял 9 место в рейтинге банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2018 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА.
Согласно данным исследования, кредитный портфель малого и среднего бизнеса на 1 июля 2017 года в Банке составил более 40 млрд рублей, увеличившись за год на 17%.
Если говорить о распределении кредитного портфеля по сегментам МСБ, то по объему портфеля кредитов индивидуальным предпринимателям на 1.01.2018 года Банк УРАЛСИБ занимает 6 место (4 млрд рублей), по объему портфеля кредитов малому бизнесу — 14 место (6,4 млрд рублей), по объему портфеля кредитов компаниям среднего бизнеса — 12 место (8,8 млрд рублей).
В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса — широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиции до рефинансирования и услуг лизинга. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться выгодным расчетно-кассовым обслуживанием, подключить удобную бизнес-карту или зарплатный проект. Банк УРАЛСИБ также предлагает комплекс услуг и сервисов для старта и развития бизнеса: сервис регистрации ООО и ИП 1С-Старт, бизнес-плейс услуг для компаний, бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБА и многое другое.
Более подробную информацию можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700 77 16.
Бизнес
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