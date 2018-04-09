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ТАИФ получила предупреждение от антимонопольщиков
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ТАИФ получила предупреждение от антимонопольщиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОАО «ТАИФ НК» увеличило экспорт дизельного топива при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок страны, сообщет пресс-служба ФАС. Из-за подобных действий компании резко возросла стоимость товара.
В антимонопольном ведомстве посчитали, что все это противоречит нормативным правовым актам, ФАС не исключает, что возбудит административное дело. Пока руководство компании получило предупреждение.
Поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны «ТАИФа» сократилась до 12% производства.
Справка «ФедералПресс»:
Группа компаний «ТАИФ» — крупный российский холдинг со штаб-квартирой в Казани, контролирущий большую часть нефтехимической промышленности Татарстана. Часть акций принадлежит сыну экс-президента республики Минтимера Шаймиева.
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