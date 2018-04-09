ТАИФ получила предупреждение от антимонопольщиков

ОАО «ТАИФ НК» увеличило экспорт дизельного топива при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок страны, сообщет пресс-служба ФАС . Из-за подобных действий компании резко возросла стоимость товара.

В антимонопольном ведомстве посчитали, что все это противоречит нормативным правовым актам, ФАС не исключает, что возбудит административное дело. Пока руководство компании получило предупреждение.

Поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны «ТАИФа» сократилась до 12% производства.