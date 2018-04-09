РусЮгбанк предлагает вклад «Сберегательный стандарт»

Минимальная сумма вложения — 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро. Сроки размещения средств в рублях — от месяца до года, в долларах — от месяца до двух лет, в евро — от полугода до года.

Продуктовый виджет

Доходность в рублях составляет 5,5—7,15% годовых, в долларах — 0,15—1,35%, в евро — 0,03—0,05%.

Пополнение возможно без ограничений по сумме не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.