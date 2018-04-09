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РусЮгбанк предлагает вклад «Сберегательный стандарт»
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Курс доллара преодолел новый рубеж
Курс доллара преодолел новый рубеж

РусЮгбанк предлагает вклад «Сберегательный стандарт» 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Волгограде РусЮгбанк ввел вклад «Сберегательный стандарт».
Минимальная сумма вложения — 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро. Сроки размещения средств в рублях — от месяца до года, в долларах — от месяца до двух лет, в евро — от полугода до года.
Продуктовый виджет
Доходность в рублях составляет 5,5—7,15% годовых, в долларах — 0,15—1,35%, в евро — 0,03—0,05%.
Пополнение возможно без ограничений по сумме не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
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