Погрузка на станциях ЗабЖД в Амурской области в марте 2018 г. выросла на 5,6%

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Погрузка станциях Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Амурской области в марте 2018 года составила 478,1 тыс. тонн, что на 5,6% больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила более 1,4 млн тонн (+4,3%). По основной номенклатуре погружено: — угля — 740,5 тыс. тонн (-3,6% к аналогичному периоду 2017 года), — строительных грузов — 188 тыс. тонн (+10,9%), — зерна — 169 тыс. тонн (+50,2%), — нефти и нефтепродуктов — 168,1 тыс. тонн (-10,3%), — жмыхов — 50,8 тыс. тонн (+44,8%), — лесных грузов -36,4 тыс. тонн (+5,5%), — металлолома -19 тыс. тонн (+50,3%), — муки — 10,8 тыс. тонн (+80,8%), — метизов — 8,2 тыс. тонн (-14,7%), — комбикормов — 6,3 тыс. тонн (+10,6%).

В целом на ЗабЖД погрузка в марте 2018 года составила 1,4 млн тонн различных грузов, что выше показателя марта предыдущего года на 12,3%. Грузооборот вырос до 24,1 млрд тонно-км (+2,5%). Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила более 4,2 млн тонн (+6,1%), грузооборот — 68,6 млрд тонно-км (+1,1%).