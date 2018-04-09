X5 Retail Group с 1 июля вводит систему электронных сертификатов «Меркурий»

Ритейлер X5 Retail Group объявил о переходе на систему электронной сертификации «Меркурий» с 1 июля 2018 года, сообщает компания.

«С 01 июля 2018 года для поставок в торговые сети Х5, как и в другие компании розничной торговли, продукции животного происхождения будет необходимо оформление электронных ветеринарных сертификатов в ФГИС «Меркурий»», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что с этой даты сертификация станет обязательной для всей животной продукции.

«Добровольная ветсертификация в электронном виде доступна сегодня для следующих категорий продукции: мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты, икра, колбасные изделия, мёд, корма для животных. С 01 июля 2018 года она станет обязательной как для перечисленных категорий, так и для молочных продуктов всех видов, сыров, рыбной гастрономии, консервации рыбной, мясной и молочной, полуфабрикатов замороженных и охлаждённых, а также детского питания, которое содержит компоненты животного происхождения», — отмечает X5 Retail Group.