«Автомир» увеличил выручку в 2017 году почти в 1,5 раза

Компания «Автомир» увеличила продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 37,4%, до 58,7 тыс. штук в России Казахстане , в том числе в Казахстане компания реализовала 700 новых автомобилей, сообщил «Автомир».

Выручка компании в России и Казахстане в 2017 году выросла на 41%, до 97,2 млрд рублей. Автодилер не раскрывает другие финансовые показатели.

По расчетам «Автомира», компания увеличила долю на российском рынке на 0,7 п.п., до 3,6%, а в Москве — на 1,3 п.п., до 6,85%.

«Это лучшие результаты «Автомира» по доле рынка новых автомобилей за последние 10 лет, добиться которых помогло внедрение новых технологий по продажам и усилия по опережающему росту входящего трафика», — говорится в сообщении.

Продажи автомобилей с пробегом выросли в прошлом году в 1,7 раза, до почти 27 тыс. штук.

«Прошедший 2017 год для автомобильной отрасли отметился некоторым ростом, однако, мы придерживаемся осторожной оценки по дальнейшим перспективам рынка и главную ставку по-прежнему делаем на повышение собственной эффективности и качественный рост», — сказал генеральный директор компании «Автомир» Николай Груздев , комментируя итоги работы автодилера в 2017 году.