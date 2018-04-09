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«Автомир» увеличил выручку в 2017 году почти в 1,5 раза
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«Автомир» увеличил выручку в 2017 году почти в 1,5 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Автомир» увеличила продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 37,4%, до 58,7 тыс. штук в России и Казахстане, в том числе в Казахстане компания реализовала 700 новых автомобилей, сообщил «Автомир».
Выручка компании в России и Казахстане в 2017 году выросла на 41%, до 97,2 млрд рублей. Автодилер не раскрывает другие финансовые показатели.
По расчетам «Автомира», компания увеличила долю на российском рынке на 0,7 п.п., до 3,6%, а в Москве — на 1,3 п.п., до 6,85%.
«Это лучшие результаты «Автомира» по доле рынка новых автомобилей за последние 10 лет, добиться которых помогло внедрение новых технологий по продажам и усилия по опережающему росту входящего трафика», — говорится в сообщении.
Продажи автомобилей с пробегом выросли в прошлом году в 1,7 раза, до почти 27 тыс. штук.
«Прошедший 2017 год для автомобильной отрасли отметился некоторым ростом, однако, мы придерживаемся осторожной оценки по дальнейшим перспективам рынка и главную ставку по-прежнему делаем на повышение собственной эффективности и качественный рост», — сказал генеральный директор компании «Автомир» Николай Груздев, комментируя итоги работы автодилера в 2017 году.
Компания «Автомир» основана в 1993 году. Автодилер продает автомобили 18 марок. Компания объединяет 46 автосалонов: 17 в Москве, 26 в регионах (Санкт-Петербург, Брянск, Воронеж, Самара, Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Сургут, Новокузнецк, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород) и 3 в Казахстане (Астана, Караганда и Алматы). В штате работает более 6 тыс. человек.
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