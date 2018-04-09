Погрузка экспортных грузов в порты в I квартале выросла на 4,6%

Погрузка экспортных грузов в адрес морских портов в первом квартале 2018 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 76,8 млн тонн. Рост погрузки произошел за счет увеличения погрузки угля на 4,5%, черных металлов — на 5,8%, удобрений — на 12,3%, зерновых грузов — на 44,4%, бумаги — на 5,1%, лесных грузов — на 18,3%, сообщили в РЖД.

В структуре экспортного грузопотока 44,2% составляет уголь, 28% — нефть, 9,4% — черные металлы, 6,7% — удобрения, 4% — зерновые грузы.

Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада в январе-марте выросла на 12,3% до 33,3 млн тонн, в адрес портов Юга — снизилась на 3,7% до 19,3 млн тонн. Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила порядка 24,2 млн тонн, что на 2,3% больше, чем годом ранее.