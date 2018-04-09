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Ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса снизились до 10% годовых
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Ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса снизились до 10% годовых 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса: минимальная ставка составляет 10% годовых.
Уже сейчас клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств под 10,5% годовых.
— Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений в нашей работе, — подчеркнул руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка Спартак Солонин. — Как известно, дополнительное финансирование очень важно для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам одни из лучших условий на рынке.
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