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Apple удалит приложение такси «Максим» из-за санкций
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Apple требует удалить из AppStore российское приложение из-за санкций 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
«Яблочная» компания уведомила об этом разработчиков.
Американский техно-гигант потребовал удалить из AppStore российское приложение из-за санкций. Неугодным оказалось приложение для вызова такси «Максим».
«При распространении приложений в AppStore компания Apple должна соблюдать законы США. В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — цитирует уведомление, направленное компанией российскому разработчику, RNS.
В уведомлении подчеркивается, что россияне могут обратиться в Министерство финансов США или к санкциям, связанным с Ираном или Сирией в случае возникновения вопросов по нормативным ограничениям.
Специалисты сервиса «Максим» в данный момент работают над сложившейся ситуацией. Если приложение окажется недоступным в AppStore, пользователи, уже скачавшие его, смогут продолжить им пользоваться.
Ранее стало известно о введении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. В перечне оказались успешные российские бизнесмены, представители официальных структур и компании.
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