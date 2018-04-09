«Фортеинвест» Гуцериева увеличил запасы нефти в 2017 году на 10 млн тонн

Компания «Фортеинвест», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева , увеличила извлекаемые запасы нефти в 2017 году на месторождениях Оренбургского добывающего блока на 10,031 млн тонн по категориям А+В1+В2 и С1+С2, говорится в сообщении компании.

«По итогам 2017 года прирост извлекаемых запасов по категориям АВ1 (С1) и В2 (С2) на месторождениях Оренбургского добывающего блока «Фортеинвест», составил 10,031 млн тонн», — говорится в сообщении.

В том числе по категории А+В1+В2 прирост составил 1,5 млн тонн. Результат был получен благодаря проведенным сейсмическим работам 3D в объеме 200 кв. км, на основании которых был подготовлен, утвержден и согласован в установленном порядке новый подсчет запасов Ашировского месторождения.

Прирост запасов по категории С1+С2 составил 8,5 млн тонн. Результат был получен благодаря открытию нового Южно-Мохового нефтегазового месторождения на Александровском лицензионном участке.

Как отмечает компания, за указанный период предприятия «Фортеинвест» выполнили работы по сейсмоисследованиям 3D на площади 107 кв. км, пробурили одну поисково-разведочную скважину, открыв Южно-Моховое месторождение.

Также в течении года в Оренбургской области были приобретены две новых лицензионных участка: Красносульский (извлекаемые ресурсы нефти по категории Д0 — 0,12 млн тонн) и Озерный (извлекаемые ресурсы нефти по категории Д1лок — 1,2 млн тонн, по категории Д1 — 0,8 млн тонн). На Озерном лицензионном участке проведены полевые сейсморазведочные работы на площади 107 кв. км.

«Фортеинвест» владеет тремя добывающими активами — «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт». Предприятия работают на пяти лицензионных участках (Колганский, Александровский, Ашировский, Озерный, Красносульский) и шести месторождениях Оренбургской области (Колганское, Олимпийское, Александровское, Моховое, Южно-Моховое, Ашировское). Суммарный объем текущих запасов Оренбургского блока «Фортеинвест» составляет 49,035 млн тонн (категории А+В1+В2 и С1+С2).