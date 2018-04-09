Стойленский ГОК увеличит добычу железной руды на 10%

Стойленский ГОК, главная сырьевая база международной металлургической компании Группы НЛМК, начал добычу кварцитов на южной залежи Стойленского месторождения. Разработка этого участка и общая активизация работ в карьере позволят в 2018 году увеличить объемы добычи на 10% г/г до 38 млн тонн и обеспечить растущие потребности Группы НЛМК в железорудном сырье.

Запуск фабрики окомкования на Стойленском ГОКе и проекты увеличения выпуска стали на Липецкой площадке потребовали больше кварцитов — сырья для обогатительной фабрики. До конца 2018 с южной залежи планируется отгрузить более 1,5 млн тонн кварцитов и 750 тыс. тонн богатой руды.

«Ранее на южной залежи добывали лишь небольшие объемы богатой руды. В соответствии с планом развития карьера, в течение 2016-2017 годов мы выполнили работы по осушению залежи, выносу линий электропередач из зоны ведения горных работ, активизировано производство вскрышных работ на данном направлении. Эти мероприятия позволили построить новый перегрузочный пункт и приступить к полноценной разработке. В рамках проекта развития карьера ведется реконструкция горнотранспортной схемы. Новая логистическая схема позволит сократить расходы на доставку сырья и обеспечить экономическую эффективность добычи кварцитов», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.

Рост добычи приведет к увеличению производства концентрата — в 2018 году планируется произвести 17,4 млн тонн (+8,5% к уровню 2017 г.). Из них почти 7 млн тонн будут использованы для производства железорудных окатышей на фабрике окомкования, 10,4 млн тонн — поставлены на Новолипецкий металлургический комбинат для дальнейшей агломерации.

Видео об отгрузке кварцитов из «южного карьера» можно посмотреть по ссылке