До конца года в Ростове завершат реконструкцию Центрального рынка

До конца года в Ростове-на-Дону завершатся работы по реконструкции Центрального рынка. Об этом сообщает сетевое издание «РБК-Ростов» со ссылкой на слова гендиректора управляющей компании ЗАО «Центральный рынок» Юрия Муковоза. По его словам, всего на эти цели уже направлено более 500 млн руб. В 2017 году компания привлекла займ в размере 30 млн руб, которые также были направлены на реконструкцию рыночных площадей.

Кроме строительства новых крытых павильонов на Центральном рынке планируется сделать подземную парковку на 250 машино-мест.

Выручка ЗАО «Центральный рынок» в прошлом году составила 289 млн руб. Юрию Муковозу принадлежит 19,8% акций компании, общая доля акций в собственности физических лиц составляет 32,5%. Данных о том, кому принадлежит контрольный пакет компании, нет. Также Юрий Муковоз является одним из ее учредителей, наряду с городским комитетом по управлению имуществом.