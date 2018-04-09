«Российский капитал» планирует обратиться к «Дом.РФ» за финансовой помощью

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: об обращении к АО «Дом.РФ» с предложением о предоставлении АКБ «Российский капитал» (ПАО) финансовой помощи", — говорится в сообщении.

Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью, единственным акционером банка является «Дом.РФ». По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 359,4 миллиарда рублей.