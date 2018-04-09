Ещё
«Российский капитал» планирует обратиться к «Дом.РФ» за финансовой помощью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Российский капитал» планирует обратиться к «Дом.РФ» за финансовой помощью 

РИА Недвижимость 45 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. Совет директоров банка «Российский капитал» 9 апреля рассмотрит обращение к «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) о предоставлении кредитной организации финансовой помощи, следует из материалов банка.
"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: об обращении к АО «Дом.РФ» с предложением о предоставлении АКБ «Российский капитал» (ПАО) финансовой помощи", — говорится в сообщении.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью, единственным акционером банка является «Дом.РФ». По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 359,4 миллиарда рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
ГК "Пионер" планирует 25 апреля собрать заявки на облигации на 3 млрд руб Выручка девелоперского бизнеса АФК "Система" в 2017 году выросла на 19% В I квартале сумма новых контрактов ГК "А101" увеличилась на 85%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул328
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»176
Санкции обрушили российский рынок121
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй101
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия202
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение