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Чистый вывоз капитала из РФ в I квартале 2018 года сократился на 18,3%
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Чистый вывоз капитала из РФ в I квартале 2018 года сократился на 18,3% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-марте 2018 года сократился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $13,4 млрд Такую оценку публикует Банк России.
В I квартале 2017 года вывоз капитала из РФ достигал $16,4 млрд
"В отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в прошедшем квартале текущего года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов", — отмечает регулятор.
Профицит счета текущих операций
Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-марте 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $28,8 млрд
В I квартале 2017 года профицит счета текущих операций составлял $22,3 млрд
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