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Банк «Российский капитал» обратится к «Дом.РФ» за финпомощью на 22,85 млрд руб
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Банк «Российский капитал» обратится к «Дом.РФ» за финпомощью на 22,85 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Совет директоров банка «Российский капитал» принял решение обратиться к «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) за финансовой помощью в размере 22,849 миллиарда рублей, следует из материалов банка.
"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: обратиться к единственному акционеру АКБ «Российский капитал»… с предложением о внесении безвозмездного вклада в имущество банка в сумме 22,849 миллиарда рублей", — говорится в сообщении банка по итогам заседания совета директоров 9 апреля.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.РФ».
По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 27-е место в российской банковской системе с активами в размере 367,8 миллиарда рублей.
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