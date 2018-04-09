«Роснефть» расширяет энергетическую дипломатию с помощью МГИМО

День открытых дверей собрал в стенах Московского государственного института международных отношений МИД России несколько сот человек. Абитуриентам рассказали о профессиональных возможностях, которые открывает перед своими выпускниками МИЭП: программах подготовки, стажировках в крупнейших мировых компаниях, совместных образовательных программах института с престижными вузами Европы и Азии. Гостей также познакомили с работой действующих в МИЭП МГИМО базовых кафедр российских компаний, включая кафедру НК «Роснефть»

Присутствие «Роснефти» на Дне открытых дверей в МГИМО стало уже доброй традицией. Нефтяная компания, имеющая множество партнеров и проектов не только в России , но и за рубежом, заинтересована в подготовке квалифицированных кадров для работы в области международных отношений. Что касается МИЭП, то это признанный учебный и научный центр, где создана первая и пока единственная в России школа энергетической политики и дипломатии, готовящая специалистов мирового уровня в области международных отношений, мировой экономики, международного права и связей с общественностью. Выпускникам института предстоит работать в сфере международного энергетического сотрудничества и помимо теоретических знаний им, безусловно, пригодится опыт практической работы, который может предоставить им компания «Роснефть».

Совместная работа «Роснефти» и МГИМО началась в 2005 году. Сегодня в основе этой работы лежит соглашение о стратегического партнерстве, подписанное в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума. В списке направлений сотрудничества — подготовка, переподготовка и повышения квалификации кадров, научные исследования, развитие образовательной инфраструктуры, поддержка студентов и преподавателей. В частности, «Роснефть» выплачивает корпоративные стипендии наиболее отличившимся студентам.

Как уже отмечалось, в МГИМО успешно работает базовая кафедра «Роснефти» «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность». Возглавляет ее вице-президент по энергетике и локализации ПАО «НК „Роснефть“ Андрей Шишкин . На кафедре ведется подготовка магистров по программе „Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний“. Ее учебный план включает практико-ориентированные курсы специальных дисциплин и два года стажировки студентов в профильных подразделениях „Роснефти“. За время работы кафедры стажировку прошли 95 человек.

»Мы готовим специалистов, которые могли бы вписаться в структуру компании «Роснефть» и занять там позиции специалистов по работе на международных биржах, юристов, специалистов в области изучения конъюнктуры мирового рынка нефти, — рассказывает заместитель заведующего кафедрой Ольга Ломакина. — Особенность нашей работы — организация практики для студентов. На 4 курсе они проходят преддипломную практику в различных подразделениях «Роснефти». Кроме того, преподавательский состав кафедры состоит преимущественно из работников компании, которые ведут курсы по специализации кафедры и в целом института МИЭП. Их лекции очень интересные, потому что непосредственно связаны с практической деятельностью компании «Роснефть». Это незаменимые преподаватели, ведь вряд ли кто-либо может дать студентам столько в практическом отношении, например, по основам нефтегазового дела, по инвестиционным проектам компании».

Помимо бакалавров, базовая кафедра «Роснефти» готовит и магистрантов, причем конкурс в эту магистратуру составляет до 30 человек на место. Туда стремятся поступить не только студенты МИЭП, но и других факультетов МГИМО и даже других институтов. Лучшие выпускники магистратуры становятся потом сотрудниками нефтяной компании. «Особенность обучения в магистратуре „Роснефти“ в том, что студенты три дня в неделю работают в компании, а три дня — учатся в институте, — рассказывает Ольга Ломакина. — Это позволяет им приобрести практические навыки и профессионально совершенствоваться, например, при написании магистерской диссертации».

В 2017 году в МГИМО открылся Центр корпоративного обучения и развития «Роснефти», на базе которого реализуются корпоративные образовательные проекты. Кроме того, развивая научное направление сотрудничества, нефтяная компания инициировала работу «Комплексное исследование международно-правовых проблем освоения углеводородных ресурсов Арктики. Рекомендации для ПАО „НК „Роснефть“.

“Одна из важных проблем в рамках освоения Арктики — это вопросы, связанные с трансграничными месторождениями. Мы привлекли крупнейших специалистов в области международного права и выполняем этот проект для компании „Роснефть“, — рассказывает директор МИЭП МГИМО Валерий Салыгин. — Кроме того, мы сейчас рассматриваем возможность участия МИЭП в реализации стратегии „Роснефть“-2022. Там значительная часть работ посвящена внедрению цифровых технологи по всей технологической цепочке „Роснефти“, начиная от добычи и заканчивая реализацией нефти и нефтепродуктов, в том числе на АЗС».

«В целом наше сотрудничество развивается очень успешно, институт заинтересован в привлечении ведущих специалистов компании к участию в учебном процессе. С другой стороны компания имеет возможность отобрать лучших выпускников МГИМО и МИЭП для работы в своих крупных международных проектах, — делится Валерий Салыгин, подчеркивая, что взаимодействие МИЭП и «Роснефти» служит отличным примером и для остальных. «Тот положительный опыт, который у нас есть, лежит в основе нашего сотрудничества с другими компаниями», — отметил он.