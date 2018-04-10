Рейтинг медиаактивности компаний Республики Татарстан. Март-2018

Как составляется рейтинг

При составлении рейтингов медиаактивности компаний Республики Татарстан экспертный канал «ФедералПресс» учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний Татарстана в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных «Яндекс. Новости». В исследование вошли около 100 компаний области. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

От финансового самочувствия «Татнефти», являющейся одной из регионоообразущих компаний Татарстана, без преувеличения во многом зависит и общее состояние экономики Республики. Поэтому за ним всегда пристально следят СМИ. В соответствии с раскрытыми в марте основными показателями за прошлый год чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2017 году уменьшилась на 4,6% и составила 100,022 млрд рублей. Согласно отчетности компании, выручка «Татнефти» возросла на 19,6% в годовом выражении до 581,537 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 17,6% и достигла 204,245 млрд рублей.

В марте новости про лидера отечественного производства грузовых автомобилей в основном касались его актуальных разработок. Наиболее часто упоминались испытания нового вездехода от КАМАЗа. Отмечалась стабильная доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков — 45%. На предприятии за год было выпущено 38,6 тыс. грузовиков. Годовой индекс промышленного производства КАМАЗа достиг 110,7%. Объем производства за год в денежном эквиваленте — около 130 млрд рублей.

3. ПСО «Казань» — 175 (11)

В последнее время за известным не только в Татарстане, но и за его пределами застройщиком тянется шлейф скандалов. Иски от Госжилфонда РТ по поводу срыва сроков строительства в « Салават Купере» не добавили позитивного восприятия имиджу компании. Недоделки на строящемся самарском стадионе тоже не были обойдены вниманием журналистов. Во многом благодаря негативным инфоповодам ПСО «Казань» удалось занять третью строчку в мартовском рейтинге.

4. Строительная компания «Свей» — 144 (154)

Рашиду Аитову. Обанкротившийся застройщик оставил «в наследство» Казани несколько проблемных объектов. Новый виток интереса со стороны СМИ был вызван тем, что отчаявшиеся получить свои квартиры в ЖК «Миллениум Сити» дольщики снова организовывали одиночные пикеты на площади Свободы напротив Кабмина Республики Татарстан. Застройщиком этого дома изначально выступала фирма «Свей», а соинвестором — компания «Маг-строй». Обе компании принадлежали находящемуся сейчас в СИЗО

Входящий в ГК ТАИФ «Нижнекамскнефтехим» также привлек внимание СМИ своими финансовыми показателями. Чистая прибыль НКНХ по МСФО в 2017 году выросла на 2,1% и составила 24,85 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период увеличилась на 5,6% до 167,6 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 2,6% до 48,7 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим» упоминался в СМИ и в связи с решением Арбитражного суда Поволжского округа, частично удовлетворившего кассационные жалобы предприятия и «Казаньоргсинтеза» по делу о кредитах Татфондбанка

С требованием признать недействительным соглашение между НКНХ и Татфондбанком от 18 июля 2016 года в суд обратился Банк России . По документу долг компании в 4 млрд рублей перед банком был разделен и переведен на «Новую нефтехимию» (акционер Татфондбанка) и «Сувар Девелопмент». В качестве третьего лица к судебному процессу было привлечено «Казаньоргсинтез», которое разместило в банке субординированный депозит на 4 млрд рублей. ЦБ в свою очередь выделил Татфондбанку кредит на 3,1 млрд рублей, обеспечением по которому стало право требования по кредиту НКНХ. 11 августа 2017 года Арбитражный суд РТ принял решение удовлетворить иск ЦБ. Но теперь Фемида склонилась в сторону предприятий ТАИФа.

6. Международный аэропорт «Казань» — 124 (136)

Батуми, Симферополь, Минск, Популярность в СМИ международного аэропорта определяется приходом в Казань новых авиакомпаний, некоторые из которых можно назвать хорошо забытыми старыми. Среди новых направлений — Тбилиси Болонья . Пока список не полный. Скоро возобновляется рейс в Хельсинки . Снова открываются Сочи . Всего маршрутная сеть аэропорта «Казань» включает более 70 российских и международных направлений. Пассажиропоток аэропорта Казани в 2017 году превысил 2,6 млн человек, что на 37% больше уровня предыдущего года.

7. ПАО «Казаньоргсинтез» — 85 (181)

Медиаактивность «Казаньоргсинтеза» в марте связана в первую очередь с уже упоминавшимся решением Арбитражного суда Поволжского округа. Также аффилированные с ТАИФом СМИ писали про модернизацию отдельных процессов производства и про социальные проекты «Казаньоргсинтеза».

8. АО «Татэнерго» — 78 (47)

В марте энергогигант Татарстана продвинулся благодаря участию в нескольких международных выставках, связанных с развитием энергетики. Кроме того, в ходе внеплановой проверки инспекторами Приволжского управления Ростехнадзора объекта капитального строительства «Модернизация градирни №4» на казанской ТЭЦ-2 (входит в структуру «Татэнерго») было выявлено 35 нарушений — требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, нарушения Градостроительного кодекса РФ и правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

9. ГК «Агросила» — 51 (28)

В марте один из крупнейших татарстанских агропромышленных холдингов полного цикла анонсировал сразу несколько относительно новых направлений в своей деятельности. Это связано, прежде всего, с заметным падением уровня закупочных цен на молоко и сахар. В частности, речь идет о будущем создании собственной линейки детского питания и колбас. Также «Агросила» запускает сеть собственных магазинов. Ориентировочный объем инвестиций в ритейл — 48 млн рублей.

10. Строительная компания «ЮИТ Казань» — 35 (2)

Застройщик прославился тем, что пошел на некоторые уступки местной экологической общественности. Было решено сократить территорию будущего ЖК «Taloni» на берегу Казанки рядом с улицей Гаврилова на 7,8 тыс. кв. метров. Не исключено, что для свободного доступа к охраняемой зеленой зоне появится большой зеленый бульвар. Кроме того, «ЮИТ Казань» планирует разбить здесь скверы, организовать спортивные и детские площадки. «В любом случае мы собираемся учесть все рекомендации экологического сообщества», — заявил гендиректор компании-застройщика Владимир Сорокин

К строительству первой очереди ЖК планируется приступить уже во втором квартале 2018 года. Разрешение на снос университета Махариши (недостроенного здания, находящегося здесь же) уже получено. Однако местных активистов из числа защитников природы такие уступки не впечатлили. Они настаивают на полном отказе от проекта строительства ради сохранения зеленой зоны в городе.

Фото: tatneft.ru, kamaz.ru, pso-kazan.ru, kazanorgsintez.ru, agrosila-holding.ru