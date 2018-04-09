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Сбербанк запустил вклад «Помню. Помогаю» с повышенными ставками
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Сбербанк запустил вклад «Помню. Помогаю» с повышенными ставками 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Сбербанк запустил новый вклад «Помню. Помогаю» с функцией благотворительных отчислений, приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 6% годовых.
При размещении сумм от 100 тыс. до 500 тыс. рублей ставка составит 5,5% годовых, от 500 тыс. до 1 млн рублей — 5,75% годовых, от 1 млн рублей — 6,00% годовых. Срок размещения вклада фиксированный: 6 или 10 месяцев. Из суммы процентов, причисленной за первоначальный срок вклада 0,5%, направляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений» в качестве пожертвования.
«Специальные предложения ко Дню Победы — хорошая традиция Сбербанка. Открыв промовклад «Помню. Помогаю», клиент не только получает повышенный доход, но и участвует в благотворительности, перечисляя часть процентов в фонд «Память поколений», оказывающий адресную помощь ветеранам, — комментирует управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Максим Степочкин. — Благодаря введению промовклада, повышенные ставки по вкладам стали доступны для инвестирования меньших сумм. Например, ранее, чтобы получить ставку 5,5% на срок от 6 месяцев до 1 года, нужно было вложить минимум 700 тысяч рублей. Теперь ставка 5,5% доступна для сумм от 100 тысяч рублей на сроки 6 или 10 месяцев».
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается в рублях.
Вклад «Помню. Помогаю» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в Сбербанк Онлайн в период с 9 апреля по 31 мая 2018 года.
С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладу «Помню. Помогаю» можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады».
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