Ещё
Сбербанк запустил вклад ко Дню Победы с благотворительной составляющей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк запустил вклад ко Дню Победы с благотворительной составляющей 

Банки.ру 22 минуты назад
Фото: АиФ
Сбербанк запустил новый вклад «Помню. Помогаю» с функцией благотворительных отчислений, приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 6% годовых, указано в сообщении кредитной организации.
По данным банка, при размещении сумм от 100 тыс. до 500 тыс. рублей ставка составит 5,5% годовых, от 500 тыс. до 1 млн рублей — 5,75%, от 1 млн рублей — 6% годовых. Срок размещения вклада фиксированный: шесть или десять месяцев. Из суммы процентов, причисленной за первоначальный срок вклада, 0,5% направляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений» в качестве пожертвования, следует из релиза.
Продуктовый виджет
Управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Максим Степочкин подчеркивает, что благодаря введению данного промовклада повышенные ставки по вкладам Сбербанка стали доступны при инвестировании меньших сумм. «Например, ранее, чтобы получить ставку 5,5% на срок от шести месяцев до одного года, нужно было вложить минимум 700 тысяч рублей. Теперь ставка 5,5% доступна для сумм от 100 тысяч рублей на сроки шесть или десять месяцев», — поясняет он.
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается в рублях.
Вклад «Помню. Помогаю» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в системе «Сбербанк Онлайн» в период с 9 апреля по 31 мая 2018 года.
Банки.ру: последние новости
Альфа-Банк изменил ставки по программе кредитования МСБ «Партнер» ФАС одобрила ходатайство «МегаФона» о покупке ретейлера «Связной» ЦБ сообщил о кадровых перестановках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России671
Акции Сбербанка рухнули94
Курс доллара преодолел новый рубеж271
Путин наградил американского генерала58
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение