Сбербанк запустил вклад ко Дню Победы с благотворительной составляющей

Сбербанк запустил новый вклад «Помню. Помогаю» с функцией благотворительных отчислений, приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 6% годовых, указано в сообщении кредитной организации.

По данным банка, при размещении сумм от 100 тыс. до 500 тыс. рублей ставка составит 5,5% годовых, от 500 тыс. до 1 млн рублей — 5,75%, от 1 млн рублей — 6% годовых. Срок размещения вклада фиксированный: шесть или десять месяцев. Из суммы процентов, причисленной за первоначальный срок вклада, 0,5% направляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений» в качестве пожертвования, следует из релиза.

Продуктовый виджет

Управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Максим Степочкин подчеркивает, что благодаря введению данного промовклада повышенные ставки по вкладам Сбербанка стали доступны при инвестировании меньших сумм. «Например, ранее, чтобы получить ставку 5,5% на срок от шести месяцев до одного года, нужно было вложить минимум 700 тысяч рублей. Теперь ставка 5,5% доступна для сумм от 100 тысяч рублей на сроки шесть или десять месяцев», — поясняет он.

Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается в рублях.

Вклад «Помню. Помогаю» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в системе «Сбербанк Онлайн» в период с 9 апреля по 31 мая 2018 года.